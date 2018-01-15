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Altına dayalı rezerv sistemi kripto ekonomiye taşınıyor
Havven kripto para birimlerinin en büyük sorunlarından biri olan kısa dönemli dalgalanmalara karşı duracak kripto para sistemini ve kendi stablecoin'ini duyurdu. Havven'in çözümü Blockchain teknolojisini ve Ethereum altyapısını kullanarak, rezerv sistemiyle...
Samsung bükülebilir telefonunu gizlice gösterdi!
Samsung'un bükülebilir telefonu aylardır, hatta yıllardır konuşuluyor. Geldi, geliyor ve gelecek denilen bu telefonla ilgili son açıklama direk olarak Samsung Mobil Başkanı DJ Koh'tan gelmişti. DJ Koh bu cihazın 2018'in sonlarına...
Honda, 3E Robotic Concept’i tanıttı
Honda, robotik sistemler, mobilite ve enerji yönetimi konularına odaklanan yenilikleriyle teknoloji meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Honda, fuarda tanıttığı 3E Robotic Concept’i insanların ihtiyaçlarını anlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi...
MediaTek’den yapay zeka atılımı
MediaTek, NeuroPilot AI Yapay Zeka sınır bilişim (edge computing) platformunu CES 2018 fuarında tanıttı. MediaTek’in bu alandaki stratejileri, yazılım ve donanımı birlikte kapsıyor. APU (Artificial Intelligence Processing Unit) olarak isimlendirilen Yapay Zeka özellikli...
Black Mirror 4. sezon kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Netflix, en çok ses getiren yapımlarından Black Mirror’ın dördüncü sezon kamera arkası görüntülerini yayınladı! Diziden paylaşılan özel videoda dizinin yapımcıları Charlie Brooker ve Annabel Jones’un yanı sıra, Arkangel bölümünün yönetmenliğini üstlenen...