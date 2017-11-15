Son dönemde ilgi oldağı olan ve değeri katlanarak artan sanal para birimi Bitcoin hakkında en temel 10 sorunun cevabı

Bitcoin nedir?

Açık kaynak kodlu ve şifreli bir algoritma üzerinden geliştirilen bir sanal para birimidir. Bitcoin, bilgisayar veri depolamadaki en küçük birimi temsil eden ‘bit’ ve bozuk para anlamına gelen ‘coin’ kelimelerinden türetilmiştir.

Kim geliştirdi?

2009 yılında ortaya çıkan Bitcoin’i yıllarca Satoshi Nakamato isimli bir programcının geliştirdiği kabul ediliyordu. Ancak Avustralyalı bilişim uzmanı Craig Steven Wright, Bitcoin’i kendisinin geliştirdiğini ve Satoshi Nakamato ismini kullanarak kendini gizlediğini açıklasa da Bitcoin’i kimin geliştirdiği konusu halen gizemini koruyor.

Nasıl üretiliyor?

Bitcoin üretim işine madencilik (mining) deniyor. Bilgisayar grafik işlemcilerini (GPU) kullanarak açık kaynak kodlu algoritma üzerinden Bitcoin üretiliyor. Mevcut algoritma ile üretilebilecek Bitcoin sayısı bellidir. Şu anda üretimin yaklaşık yüzde 80’i tamamlanmıştır.

Nasıl saklanıyor?

Yazılım ya da donanım özellikli dijital cüzdanları kullanarak şifrelenmiş bir şekilde Bitcoin’lerinizi kendiniz saklayabilirsiniz. Soğuk cüzdan adı verilen ve Bitcoin saklamak için özel geliştirilen USB bellekleri kullanabilirsiniz. Diğer bir seçenek ise Bitcoin borsası olarak hizmet sunan bir platformda hesap açmak.

Hangi ülkenin kontrolünde?

Bitcoin bir ülkenin ya da bankanın kontrolünde değildir. Peer 2 Peer (P2P) yöntemiyle aracısız bir şekilde transfer edilebilmektedir.

Fiyatı nasıl belirleniyor?

Tamamen arz talep dengesine göre fiyatı belirleniyor. Talep arttıkça fiyat da yükseliyor.

Güvenilir mi?

Teknik olarak Bitcoin algoritmasının bir açığı bulunmamaktadır. Ancak dijital cüzdanınızın şifresinin çalınması ya da cüzdanı sakladığınız bilgisayarın çökmesi gibi kişisel hataları geri alma şansınız yok. Bitcoin alımı için tercih ettiğiniz aracı kurumları da iyi araştırmanız da fayda var. Bitcoin transferlerinde iz sürülememesi nedeniyle hesabınızın hacklenmesi halinde bir bardak soğuk içmekten başka seçeneğiniz yok.

Her yerde geçerli mi?

Bitcoin ile satış yapan iş yerlerinin sayısı hızla artsa da direkt Bitcoin ile satın alabilecekleriniz sınırlı. Ancak Bitcoin’i istediğiniz para birimine çevirip kullanabilirsiniz.

Gerçek paradan farkı nedir?

Her fiziksel para biriminin arkasında bir merkez bankası vardır. Bankacılık sistemi, merkezi ve denetlenen bir yapı ile çalışır. Bitcoin ise blockchain adı verilen dağıtık ve denetlenemeyen bir yapıda çalışmaktadır.

1 Bitcoin kaç TL

Bu yazıyı kaleme aldığımda 1 Bitcoin 30 bin TL’ye dayanmıştı. Oldukça değişken bir seyir izleyen Bitcoin fiyatı sert iniş ve çıkışlar sergileyebiliyor.