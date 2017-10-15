Geçtiğimiz aylarda yapılan E3 fuarında açıklama yapan Microsoft yetkilileri, Xbox One’a yapılacak bir çalışmayla eski Xbox konsolundaki oyunlar ve Microsoft oyunlarını çalıştırma özelliği getirileceğinin müjdesini vermişti. Xbox yetkililerine göre bu yeniliğin olması için oldukça az bir süre kaldı.

İlk olarak Haziran ayında yapılan E3 2017 etkinliğinde açıklanan ve Xbox One ve bundan sonraki Xbox modellerinde, eski modellerde çalışan Xbox oyunlarını oynayabilme özelliğinin gelmesine az kaldı. Microsoft’un Xbox operasyonunun başındaki Phil Spencer’la “Brazil Game Show” da yapılan röportajda verilen bilgiye göre, 7 Kasım’da Xbox One X resmi çıkışını gerçekleştirmeden önce bu özellik kullanımda olacak.

Bir çok eski Xbox ve klasik Microsoft oyunu kapsayacak olan oyun yelpazesi, zaten şu aralar hiç de fena bir oyun sayısına sahip olmayan Xbox’ın oyun yelpazesini iyice arttıracağa benziyor. Yine detaylar resmi duyuruya kadar daha belli değil. Tam tarihi, hangi oyunların geleceği ve ilk Xbox’daki 4:3 ekran biçiminde olan oyunların şu anki format olan 16:9 formatına nasıl uyarlanacağı gibi soruların hala tam bir yanıtı yok.

Yine de özellikle de eski Xbox’a yetişememiş veya bir şekilde o dönemin oyunlarını merak eden konsol severler için güzel bir haber olarak değerlendirilebilecek olan bu durumun, yine Xbox One X için de geçerli olacağını söyleyelim. Yani yeni konsol da bu anlamda sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.