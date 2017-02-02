16 TB’lık sabit diskler geliyor!

Her geçen gün artan depolama ihtiyacı, bu ihtiyacı karşılayacak depolama alanına sahip ürünlerin de kapasitelerini artırma yönünde teknolojiler geliştirmelerine sebep oluyor.

Depolama ürünleriyle tanınan Seagate’in CEO’su Steve Luczo, yaptığı açıklamada önümüzdeki aylarda 12 TB kapasiteye sahip yeni sabit diskleri piyasaya sunmayı planladıklarını belirtti. CEO, yaptığı açıklamada önümüzdeki çeyreklerde de 16 TB’lık disklerin de yolda olduğunu söyledi.

12 TB’lık disklerin önümüzdeki Kasım ayında piyasaya çıkmasının planlandığını belirten şirketin CFO’su, bu tür depolama cihazlarının şirketin müşterileri tarafından yoğun bir şekilde beklendiğini de sözlerine ekledi.

Halihazırda BarraCude Pro serisiyle 6, 8 ve 10 TB’lık sabit diskleriyle son kullanıcıya hitap eden Seagate’in, diğer firmalara da bu konuda öncülük yapacağı öngörülüyor.