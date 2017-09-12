Sızıntılar, bizim iPhone 8 hakkında bilmek istediğimiz hemen her şeyi ortaya çıkardı, ancak son bilgiler cihazın adının yanlış olabileceğini ortaya koymuştu.

TeknoTribun.net ‘in haberine göre Apple’ın çerçevesiz telefonunun adının iPhone X olduğunu gösteriyor.

Yazılım geliştiricisi Steven Troughton-Smith’e göre, iOS 11 içindeki iPhone Xadına, özellikle bir sonraki iPhone’a bağlı çeşitli referanslar buldu.

Ayrıca, Apple’ın bu yıl açıklayacağı diğer iki cihazın adının da çoğu insanın beklediği gibi iPhone 7S ve iPhone 7S Plus değil, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olacağı belirtiliyor.

S trendinin sonu mu?

Troughton-Smith, iOS 11’in son yazılımına erişebilir ve bu sızıntılar gerçek. Ancak Apple’ın bunu son anda değiştirmeye karar verme ihtimali de var. Yani 10. yıla özel cihazın iPhone 8 olarak piyasaya sürülmesi ihtimali de her zaman var.

Ana telefonun diğer isimleri daha önce iPhone Editon ve iPhone Pro olduğu yönünde söylentiler çıkmıştı. Sonrasında ise iPhone 8 adı ön plana çıkmış, şimdi ise iPhone X adı en olası adlandırma gibi görünüyor.

Telefonun kendisi hemen hemen keskin olmayan bir ekran, kablosuz şarj, çift objektifli bir arka kamera ve yeni sanal gerçeklik özellikleriyle özellikleri ortaya çıkmıştı. Fyat 1,100 $ civarında olacak gibi görünüyor.

12 Eylül’de hepsini iPhone X lansmanında göreceğiz.