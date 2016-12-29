2017 Model Samsung Galaxy A’lardan Kimler Ne Zaman Tanıtılacak?

2017 model Samsung Galaxy A’lardan kimlerin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Hatırlarsanız dün de bu konuyla ilgili bir bilgi paylaşmıştık. Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Yeni Gelişme Mi Var?

Bugün itibariyle 2017 model Samsung Galaxy A3 ve A5’lerin Basın Görselleri ortaya çıktı. Samsung; 5 Ocak’ta Galaxy A3 ve A5’i tanıtacak.

A7’yi bu tarihte tanıtmaktan vazgeçti. Gerek Yabancı gerekse Bizim Teknoloji Basınında yer alan haberlerde; Galaxy A3 ve A5’lerin suya ve toza dayanıklı olacağı söylenmişti.

Biz ise bu konuya şüpheli yaklaşmıştık. Haberin sonunda bir Link paylaştık, oradan neden Şüphe duyduğumuzu görebilirsiniz.

Yani tabiri caizse Kazın ayağı öyle değilmiş. Bu arada Basın Görsellerini Almanyalı winfuture.de sitesi bizlerle paylaştı. Galaxy A7; 5 Ocak sonrası tanıtılacak.

Galaxy A3 ve A5’in Özellikleri Nedir?

A3’te; 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli İşlemciye sahip Exynos 7870 yongaseti yer alacak. 2 GB ana bellek; cihazda kullanılacak.

16 GB dâhili depolama alanına telefon sahip olacak. Micro-SD kartı girişi ile depolama alanını daha da arttırabilirsiniz.

4.7 inçlik Super AMOLED ekran, Yarı HD: “1280×720” çözünürlüğüne sahip olacak. 13 megapiksellik Arka Kameraya; 8 megapiksellik Ön Kamera eşlik edecek.

3000 mAh batarya; cihaza güç katacak. A5’te; 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli İşlemciye sahip Exynos 7880 yongaseti yer alacak.

3 GB ana bellek; cihazda kullanılacak. 32 GB dâhili depolama alanına telefon sahip olacak. Micro-SD kartı girişi ile depolama alanını daha da arttırabilirsiniz.

5.2 inçlik Super AMOLED ekran, Full HD: “1920×1080” çözünürlüğüne sahip olacak. 16 megapiksellik Arka Kameraya; 16 megapiksellik Ön Kamera eşlik edecek.

3300 mAh batarya; cihaza güç katacak. Siyah, Altın, Pembe, Mavi renk seçenekleriyle cihazlar satışa çıkacak?

Her 2 Modelin Fiyatı Nedir?

2017 model Samsung Galaxy A3: 379 Euro – 1395TL.

2017 model Samsung Galaxy A5: 479 Euro –1763 TL.

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