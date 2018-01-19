Oldukça başarılı oyunların piyasaya çıktığı geçtiğimiz senenin satış şampiyonu belli oldu. ABD bazlı yapılan araştırma sonucunda NPD’nin geçtiğimiz ay yayınladığı raporda, ipi en önde göğüsleyen isim ise Call of Duty serisinin son yapımı oldu.

Activision Blizzard’ın yapımcılığını üstlendiği Call of Duty: WW2 en çok satan oyun ünvanını kazanırken, onu popüler spor oyunu NBA 2K18 ve yine bir Activision Blizzard ürünü Destiny 2 takip etti. En çok satan 10 oyun ise şöyle:

Call of Duty: WWII

NBA 2K18

Destiny 2 – Dijital satışlar hariç

Madden NFL 18

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Sadece kutulu

Grand Theft Auto V

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

Star Wars: Battlefront II 2017 – Dijital PC satışları hariç

Super Mario Odyssey – Sadece kutulu

Mario Kart 8 – Sadece kutulu

Raporda Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Nintendo 3DS için de yılın en çok satan 10 oyunu listeleri bulunuyor;

Xbox One – Dijital satışlar da dahil



Call of Duty: WWII

Playerunknown’s Battlegrounds

Star Wars: Battlefront II 2017

NBA 2K18

Madden NFL 18

Assassin’s Creed: Origins

Grand Theft Auto V

FIFA 18

Destiny 2

Forza Motorsport 7

PlayStation 4 – Dijital satışlar da dahil

Call of Duty: WWII

Star Wars: Battlefront II 2017

NBA 2K18

Madden NFL 18

Assassin’s Creed: Origins

Grand Theft Auto V

FIFA 18

Need for Speed: Payback

Destiny 2

Horizon Zero Dawn

Nintendo Switch – Sadece kutulu

Super Mario Odyssey

Mario Kart 8

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Splatoon 2

Xenoblade Chronicles 2

Mario & Rabbids: Kingdom Battle

Pokken Tournament DX

Elder Scrolls V: Skyrim

ARMS

Just Dance 2018

Nintendo 3DS – Sadece kutulu