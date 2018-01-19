Oldukça başarılı oyunların piyasaya çıktığı geçtiğimiz senenin satış şampiyonu belli oldu. ABD bazlı yapılan araştırma sonucunda NPD’nin geçtiğimiz ay yayınladığı raporda, ipi en önde göğüsleyen isim ise Call of Duty serisinin son yapımı oldu.
Activision Blizzard’ın yapımcılığını üstlendiği Call of Duty: WW2 en çok satan oyun ünvanını kazanırken, onu popüler spor oyunu NBA 2K18 ve yine bir Activision Blizzard ürünü Destiny 2 takip etti. En çok satan 10 oyun ise şöyle:
- Call of Duty: WWII
- NBA 2K18
- Destiny 2 – Dijital satışlar hariç
- Madden NFL 18
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Sadece kutulu
- Grand Theft Auto V
- Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands
- Star Wars: Battlefront II 2017 – Dijital PC satışları hariç
- Super Mario Odyssey – Sadece kutulu
- Mario Kart 8 – Sadece kutulu
Raporda Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Nintendo 3DS için de yılın en çok satan 10 oyunu listeleri bulunuyor;
Xbox One – Dijital satışlar da dahil
- Call of Duty: WWII
- Playerunknown’s Battlegrounds
- Star Wars: Battlefront II 2017
- NBA 2K18
- Madden NFL 18
- Assassin’s Creed: Origins
- Grand Theft Auto V
- FIFA 18
- Destiny 2
- Forza Motorsport 7
PlayStation 4 – Dijital satışlar da dahil
- Call of Duty: WWII
- Star Wars: Battlefront II 2017
- NBA 2K18
- Madden NFL 18
- Assassin’s Creed: Origins
- Grand Theft Auto V
- FIFA 18
- Need for Speed: Payback
- Destiny 2
- Horizon Zero Dawn
Nintendo Switch – Sadece kutulu
- Super Mario Odyssey
- Mario Kart 8
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Splatoon 2
- Xenoblade Chronicles 2
- Mario & Rabbids: Kingdom Battle
- Pokken Tournament DX
- Elder Scrolls V: Skyrim
- ARMS
- Just Dance 2018
Nintendo 3DS – Sadece kutulu
- Pokemon: Ultra Sun
- Pokemon: Ultra Moon
- Minecraft
- Mario Kart 7
- Mario Party: The Top 100
- Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions
- Super Smash Bros.
- Super Mario Maker
- Miitopia
- New Super Mario Bros. 2