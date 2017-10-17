2018 model Volkswagen Polo’ların Türkiye fiyatları belli oldu. Ülkemizde en çok sevilen Volkswagen serisi Polo, 2018 modeliyle Türkiye’deki bayilerde yerini almak üzere.

Geçtiğimiz Haziran ayında tanıtımı gerçekleşen aracın, benzinli ve dizel olarak satışa çıkacağı belirtildi.

Trendline, Comfortline ve Highline olmak üzere 3 farklı donanım seçenekleriyle gelecek olan modellerin fiyatları şöyle:

Benzinli

Trendline donanım: 64.900 TL

Comfortline donanım (manuel şanzıman): 75.900 TL

Comfortline donanım (otomatik şanzıman): 82.800 TL

Highline donanım: 87.900 TL

Dizel

Trendline donanım: 84.900 TL

Comfortline donanım: 91.800 TL

2018 model Polo’lar, gelişmiş dijital sürücü ekran ve 14 farklı renk alternatifiyle gelecekler. Ucuz versiyonlarında bile LED gündüz farlarının bulunuyor olması, son model Polo’yu bekleyenleri eminim ki memnun edecektir.