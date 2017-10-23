Yeni Nokia 3310 üreticisi HMD Global, 2G destekli 3310’un beğenilmemesi üzerine 3G destekli yeni versiyonu Avrupa’da satışa çıkardı.

HMD Global, bu yılın başlarında Nokia 3310’u yeniden piyasaya süreceğini açıkladığında 2000’li yıllarda en az bir kere 3310 kullanmış herkesi büyük bir heyecan sarmıştı. Fakat cihazın özellikleri açıklandığında sadece 2G bağlantısını destekliyor olması, büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Neyse ki HMD Global, bu hafta itibari ile 2017 model 3310’un 3G destekli versiyonunu Avrupa pazarına getirdi. Yeni model 3310’un 3G destekli varyantı ülkemize ne zaman gelir bilemiyoruz fakat şu an için Avrupa’nın pek çok ülkesinde ulaşılabilir durumda. 3G destekli Nokia 3310’un Almanya fiyatı ise 60 Euro (260TL).

Kırmızı, sarı, gri ve mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip 3G destekli 3310’ların Türkiye fiyatları vergiler ile birlikte alıp başını gidecek, 260 TL’nin yanına bile yaklaşmayacaktır. Fakat sadece sesli görüşme ve SMS özelliği bana yeter diyenler için yine ülkedeki en uygun fiyatlı cihazlardan biri olacağını söyleyebiliriz.