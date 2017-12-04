OnePlus 5T, çıkış tarihi üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen Çin’de 48 Saatte 40 Milyon ön sipariş aldı.

OnePlus 5T resmen 28 Kasım’da Çin’de piyasa çıktı. Amiral gemilerine dişli bir rakip olan telefon, Cuma günü Çin’de Jingdong’da saat 10.00’dan itibaren satışa sunuldu. Resmi satış öncesi iki günlükön siparişi açılan OnePlus 5T için 40 milyonun üzerinde sipariş aldı.

6 GB RAM + 64 GB depolama alanı ve 8 GB RAM + 128 GB depolama alanlı OnePlus 5T sırasıyla 2.999 Yuan (453$) ve 3.499 Yuan (530$) fiyatlarla satışa sunuldu. Bu modeller şimdilik sadece Gece Siyahı renginde mevcut. Özel baskı OnePlus 5T Kırmızı Lav sürümünün 17 Aralık’ta Çin’de olması bekleniyor.

Ayrca OnePlus 5T, ABD, Hindistan, Fransa, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İtalya, Hollanda ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de satın alınabilir.