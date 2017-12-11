Son günlerde oldukça popüler olan ve gün geçtikçe değeri artan bitcoin’den bu kez üzücü bir haber. Bitcoin madencilerinin toplandığı bir pazar sitesi hacklendi.

NiceHash adlı bir kripto-para-birimi pazarı, güvenlik açığıyla gündemde. Pazarlama lideri Andrej P. Škraba’nın Reuters’a söylediğine göre firma, “karmaşık sosyal mühendislik” gerektiren “yüksek derecede profesyonel bir saldırının” hedefi olmuş. Ayrıca Škraba, saldırganların 4700 Bitcoin’i (yaklaşık 64 milyon dolar) ele geçirdiklerini de söylüyor.

Škraba Reuters ile konuşmadan önce NiceHash, Reddit ve kendi sitesi üzerinde yayımladığı bir duyuru ile 24 saat boyunca tüm çalışmalarını durdurduğunu ve olayı incelemeye başladığını söyledi.

Bitcoin’in bu denli değerlenmesinden dolayı hackerlar tarafından daha çok tehdit edilecek gibi görünüyor.