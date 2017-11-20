Pentagon, Star Wars’dan esinlenerek; radara yakalanmayacak yeni nesil savaş uçakları üreteceklerini açıkladı.

ABD Birleşik Devletleri’nin havacılık alanındaki en başarılı mühendisleri bu proje için kullanacağını açıklandı. ABD pilotlar için risksiz koşullarda havadan savaş kabiliyetini muhafaza etmek istiyor. Yeni nesil uçakların tasarımı ise yarasa şeklinde olacak. F-117 Nighthawk ve F-22 Raptor tipi uçakların daha ileri seviyeye taşınması hedefleniyor.

Rusyanın gölge uçak ile bu alanda lider olması, Amerikayı da bu alanda yükselmeye itiyor. Los Angeles’da yüksek güvenlikli tesiste üretilen yeni nesil B-21 bombardıman uçaklarının her birinin maliyeti ortalama 550 milyon dolar. Tesiste 2019 yılına kadar 5 binden fazla kişi çalışacak.

Yeni uçakların 2030’lı yılların ortalarına kadar orduya teslimi hedefleniyor. Pentagon bu uçaklardan en az 100 tane istiyor. Eski Amerikan savaş uçağı pilotu Albay Mace Carpenter’a göre 2022 yılına kadar Amerikan savaş filosunun dörtte biri, radara yakalanması zor uçaklardan oluşacak.