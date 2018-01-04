ABD’nin dev GSM şirketi AT&T, yıl sonunda 5G internet hizmeti sağlayacağını açıkladı. 100 GB’ın indirilmesi 5G ile yaklaşık 4 dakika sürecek.

AT&T, 2018 yılının sonuna kadar 18 bölgede 5G internet servisine başlayacağını duyurdu.

Şirketimiz AT & T’nin ABD’deki ilk 5G hizmetini sağlayacak olan şirketi ilan ederken, “5G gelişimini tamamlıyoruz” dedi. “Şimdi 4K video izleyebilir ve entegre bir internet hizmeti sağlayabiliriz. sürücüsüz araçlar için. ”

İNGİLTERE’DE 5G YARGIYA TAŞINIYOR

İngiltere’de bu yılın sonunda yapılması planlanan 5G ihalesine ilişkin “UK 3” isimli telekomünikasyon şirketi, İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcam’ın hazırladığı 5G ihale şartnamesinde rekabet çekinceleri olduğu gerekçesiyle İngiliz Yüksek Mahkemesine gideceğini açıkladı.