Acer’ın oyun severler için tasarladığı yeni Nitro dizüstü bilgisayar serisi Türkiye’de! Yeni Acer Nitro ailesinin ilki olan Nitro 5 serisi güçlü özellikler ile keskin ve şık bir tasarımın güzel bir dengesini sunuyor. Acer popüler grafik ve işlemci özelliklerine sahip yapılandırmalar ile tüketicilere farklı bütçe ve ihtiyaç alternatiflerine uygun geniş seçenekler sunuyor.

Oyuncular yapılandırmada NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti grafikler ile eşleştirilmiş 7. nesil Intel Core i7 işlemciler veya 7. nesil AMD A-serisi işlemcilere sahip AMD Radeon™ RX550 grafikler arasından seçim yapabilirler. Bu modellerin hepsinde Windows 10 mevcuttur ve 32GB’a kadar DDR4 2400 MHz belleği desteklerler.

Başlatma süresini hızlandırma ve oyun içi yükleme sürelerini kısaltma için ideal olan belirli modeller,1 super hızlı PCIe SSDs (512GB’a kadar) ve depolama için opsiyonel bir HDD (2TB’a kadar) donanımlarıyla temin edilebiliyor.Bir Gigabit Ethernet bağlantı noktası hızlı ve güvenilir kablolu bağlantılar sağlarken, 802.11ac 2×2 MIMO kablosuz teknolojisi yıldırım hızında kablosuz bağlantı sunar. Bir USB 3.1 C-Tipi (Gen 1) bağlantı noktası, güç kapalıyken şarj özelliğine sahip bir USB 3.0 bağlantı noktası, iki USB 2.0 bağlantı noktası ve 90 Hz’e kadar yenileme oranlarını destekleyebilen bir HDMI 2.0 bağlantı noktası dahil olmak üzere kapsamlı bağlantı noktası seçenekleri bulunmaktadır.

Tabi ki, hiçbir oyun sistemi ısıyı düzenleyen ve sistemin optimum ölçüde çalışmasını sağlayan termal bir çözüm olmadan tamamlanmış sayılmaz. Nitro 5 daha yüksek fan hızları ve soğutma kabiliyeti sunan Acer Coolboost teknolojisine sahip iki fana sahiptir ve yoğun kullanım ilave destek gerektirdiğinde kullanıcıların soğutma işlemini manuel olarak kontrol edebilmelerine izin verir.

Tüm modeller 15.6 inç FHD (1920 x 1080) IPSekran ve olağanüstü bir ses derinliği sunan Dolby Audio Premium ve Acer TrueHarmony teknolojilerini barındırmaktadır. Bunlar, oyun oynarken veya film izlerken sarmal deneyimler sunmak amacıyla bir arada çalışır.

Nitro 5’in sofistike tasarımı ince çizgili yüzeyiyle mat siyah bir kasayı içermektedir. Düzgün, ince bir kırmızı menteşe kalın bir siyah ızgaralı havalandırmanın üzerinden bilgisayarın arkası boyunca uzanır. Klavye kırmızı renkli arkadan aydınlatmaya sahiptir ve WASD tuşları ve touchpad’in ana hatları ayrıca kolay kullanım için çizilmiştir.

Fiyatlandırma ve Temin Edilebilirlik: Acer Nitro 5, Kdv dahil 3999TL’den başlayan fiyatlarla temin edilebilir.