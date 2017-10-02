Kolejli İş Adamları Derneği, SwissOtel The Boshphorus’ta düzenlediği ve iş dünyasını bir araya getirdiği organizasyonunda Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar’ı ve Doğu Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aka’yı ağırladı. KİD İstanbul Komite Başkanı Barış Öney’in açılış konuşması ile başlayan organizasyon, KİD Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Çınar’ın sunumu ile devam etti. Çınar, konuşmasında Kolejli İş Adamları Derneği’nin faaliyet alanlarına ve kuruluş amaçlarına değinirken Türkiye ekonomisine kattıkları faydadan da bahsetti. Ankara Esenboğa Havaalanı’nın uluslararası uçuşları hakkında bulundukları girişimlerden sonuç alamadıkları vurgulayan Çınar, “ Bu konudaki çalışmalarımız tüm hızı ile devam edecek. Ankara’nın Global iş dünyasını yakından ilgilendiren konumunun böyle bir olanağının olmaması ön görülebilir değil. Bu konuyu en yakın zamanda sonuçlandırmayı planlıyoruz” dedi. KİD Başkanı M. Hakan Çınar konuşmasının ardından sözü Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar’a bıraktı. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, Bitcoin ile alakalı da görüşlerini paylaştı.

“Paranın kontrolü elinizde olmalı”

Şeffaf ve güvenilir bir yapı ile ancak sistemin yerine oturabileceğine vurgu yapan Aclan Acar “Bugünkü bakış açım tutarlı bir yapı olmayacağı yönünde. Para; tedavül ve birikim aracı. Yatırım yaptığınız aracın kontrolü sizde olmalı. Şu an baktığımda Bitcoin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor bilemiyoruz. Bu da bilinmezliğe olan bir yatırımmış gibi görünüyor. Bu durumları bütüne yansıttığımızda Bitcoin geleceği net görebildiğimi bir şey değil. Asgari alt yapı kurulabilir ve şeffaf güvenilir bir yapı mekanizması işlerse; ancak gelişebilir. Bu durum için de düzenli istikrar şart” açıklamasında bulundu.