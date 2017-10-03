Gelişen teknoloji ve yöntemlerle birlikte bilim insanları birbirinden ilginç yöntemlerle karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Bu anlamda son olarak akıllı bilekliklerin yerini alacak yeni nesil akıllı dövmeler tanıtıldı. Harvard ve MIT’deki araştırmacılar ise bu konuda sağlık sensörlerini derinize etkili bir şekilde yerleştiren, güç veya kablosuz bağlantı gerektirmeyen akıllı dövme yöntemini geliştirdiler.

Belirtilene göre dövmelerdeki mürekkep, interstisyel sıvınızın kimyasal bileşimine tepki veriyor ve bu da kanınızın durumunu yansıtıyor. Sporcuların susuz kaldıklarını bilmeleri için yeşil bir mürekkep daha yoğun şekilde belirirken, glikoz seviyeleri yükseldiğinde şeker hastalarını uyarmak için kahverengiye dönüşüyor.

Böylece sağlık durumundaki ani değişimler çok önceden tespit edilebiliyor. Şimdi olmasa da yakın gelecekte bu tarz sağlık takipçisi akıllı dövmeleri gerçek hayatta göreceğiz gibi görünüyor.