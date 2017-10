2018’e 100 günden az bir süre kaldı ve akıllı telefon markaları yılın sonuna doğru en iddialı

modellerini peşi sıra duyurmaya başladı. Bazı markalar en yeni modellerini isimlendirirken

2018’e atıfta bulunurcasına 8 rakamını kullanmayı tercih ediyor.

İşte 2018’e göz kırpan o iddialı modeller

Nokia 8

Nokia, kendisi için ‘artık tarih oldu’ diyenlere inat küllerinden doğuyor. Bu sene başında

duyurulan Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modellerinden sonra markanın amiral gemisi modeli Nokia 8, iddialı özellikleriyle karşımızda. Yekpare alüminyum gövdesiyle şık bir görünüm

sunan cihazda işletim sistemi olarak Android’in en son sürümü Nougat 7.1.1 bulunuyor.

Yalın Android yüklü cihaz Android 8.0’a en hızlı terfi edecekler arasında.

Telefonun hem ön hem de arka kamerasında 13 MP Zeiss lensler kullanılmış. Nokia 8,

Bothie adı verilen aynı anda iki kamerayı da kullanıp fotoğraf ve video çekme yeteneğine sahip. Bothie ile ‘manzarayı ve kendimi aynı kareye nasıl sığdıracağım’ sorunsalı ortadan kalkıyor. Her iki kamerayı kullanıp çift kameralı canlı yayına hemen başlayabilirsiniz.

8 çekirdekli Snapdragon 835 işlemciden gücünü alan telefonun performansı 4 GB RAM ile desteklenmiş.

Nokia 8, Hollywood teknolojisi olarak adlandırılan OZO ses özelliğine sahip ilk akıllı

telefon. OZO 360° ses ve 4K video çekim yeteneğini birleştirip yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Nokia 8, 8 Ekim’de ülkemizde satışa sunuluyor.

Apple iPhone 8 ve 8 Plus

Herkes Apple’dan iPhone 7S ve 7S Plus beklerken 12 Eylül’de ‘iPhone’un yeni nesli’

sloganıyla iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri duyuruldu. 4.7 ve 5.5 inçlik ekran

boyutlarıyla birbirinden farklılaşan kardeş modellerin her ikisi de gücünü Apple’nın geliştirdiği 6 çekirdekli biyonik işlemci A11’den alıyor. Her iki cihaz da Apple mobil işletim sisteminin son sürümü iOS 11 yüklü geliyor. IP67 sertifikasıyla 1 metreye kadar suya dayanıklılık diğer bir ortak özellik.

iPhone 8 ve 8 Plus’ın ayrıştığı noktalara gelecek olursak; işlemcileri aynı olsa da iPhone 8’de 2 GB RAM, iPhone 8 Plus’ta 3 GB RAM yer alıyor. Pilde ise iPhone 8 Plus yaklaşık %50 daha fazla kapasiteye sahip. Kullanıcıların en çok hissedeceği farklardan birisi kamera tarafında ortaya çıkıyor. 12 MP çift lensli, optik imaj sabitleyiciye sahip 8 Plus’ın aksine küçük kardeş iPhone 8 tek lensli kamera ile idare ediyor.

iPhone 8 ve 8 Plus’ın 20 Ekim’de Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı.

Samsung Galaxy Note 8

Samsung, 8 rüzgarının en yoğun estiği marka oldu. Mart başında Barselona’da tanıttığı Galaxy S8 ve S8+ modellerinden sonra Ağustos’ta S8 Active modelini duyuran şirketin son bombası Galaxy Note 8 oldu. Note serisinin en önemli özelliği kabul edilen S Pen akıllı kalem, Galaxy Note 8 ile birlikte daha da gelişti ve yeni özellikler kazandı. Daha ince uç ve artırılmış basınç hassasiyetine sahip yeni S Pen ile artık çizim dışında metinleri seçip çeviri yapmak bile mümkün.

6.3 inçlik yanlardan kavisli ekranıyla çerçevesiz telefon hissi veren Note 8, 8 çekirdekli Exynos 8895 işlemcisi ve 6 GB RAM ile ekranı ikiye bölüp aynı anda birden fazla işlemi sorunsuz bir şekilde yürütmenizi sağlayacak güce sahip. Cihazda Android’in son sürümü 7.1.1 yüklü.

Note 8, ana kamera olarak her ikisi de 12 MP ve optik görüntü sabitleyicili çift kamera teknolojisine sahip. 2X optik zoom yeteneğine sahip kamera, düşük ışık koşullarında da iddialı. IP68 sertifikasına sahip Note 8, 1.5 metreye kadar suya dayanıklı.