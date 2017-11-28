Akıllı telefon kullanıcılarının en çok sorun yaşadığı konu şüphesiz cihazların şarj süresi. Ancak Samsung’un yeni bataryası ile bu sorun tarih olacak gibi duruyor. Samsung’un yeni bataryası ile akıllı telefonların şarj olma süresi 12 dakikaya kadar inebilir.

Teknoloji gün geçtikçe gelişiyor ancak şarj problemi hala çözülmüş bir sorun değil. Buna çözüm arayan firmalar elbette ön plana çıkıyor ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek. Yüksek ücretler ile satın alınan cihazların şarjları maksimum 1.5 gün dayanabiliyor.

Ancak bu durum kısa süre içinde değişebilir. Zira Samsung’un üzerinde çalıştığı yeni batarya teknolojisi cihazları 12 dakika içinde şarj edecek.

Bu teknolojinin kısa vadede hayatımıza girmeyeceğini göz önünde bulundurursak geçici bir çözüm olarak hızlı şarj olan telefonları tercih etmekte fayda var.