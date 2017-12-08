Çin merkezli online alışveriş devi Alibaba önümüzdeki dönemlerde internetten otomobil satmayı planlıyor.

Ürün yelpazesini genişletmek isteyen firma otomobil sektörüne de yöneliyor. Bir çok kaynağa göre Alibaba önümüzdeki dönemde İnternetten otomobil satmaya başlayacak. Hatta bununla ilgili Alibaba, bu alanda Ford ile işbirliği kurmak için ilk adımı attı.

İnternette otomobil satmak için yeni bir konsept üzerinde çalışan iki şirket 3 sene süren bir ortaklığa imza attı.

Bunun bir pilot çalışma olduğunun altını çizen Alibaba, satışa başlanacak tarih ile ilgili henüz resmi bir duyuru yapmış değil.