Doğrudan pervaneleri ve ağırlığını düşünecek olursak bir drone tabii ki oldukça tehlikelidir ve pilot alkolik ise. Artık alkollü pilotlara karşı önemli bir adım atılıyor. Alkollü bir şekilde drone kullanmak artık suç sayılacak.

İlk olarak, ABD’nin New Jersey eyaletinde uçmakta olan sorumsuz pilotların uçuşlarını önlemek için Devlet Meclisi üyeleri, alkol veya uyuşturucu etkisi altındaki bir uçuş suçunu 65-0 oyla kabul ettiler. Öte yandan, önerinin yürürlüğe koyulması için valilik tarafından imzalanması bekleniyor.

Peki, alkol veya uyuşturucu kullanıp uçuş yapmanın cezası ne olacak? Öncelikle kanda yüzde 0,08 veya üstü alkol bulunması suç kapsamında sayılacak. Bu durumda 6 ay hapis cezası veya 1,000 dolar ceza uygulanacak. Hatta duruma göre bu cezaların ikisi birden uygulanabilecek. Bu yaptırımlar kabul gördüğünde diğer tüm ülkeler için de örnek teşkil etmiş olacak.