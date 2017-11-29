Android 8.1 Oreo Final’in son beta sürümü yayınlandı. Peki Android 8.1 Oreo’daki yenilikler ne?

Google, son birkaç gün içinde Pixel ve Nexus serisi için Android 8.1 Oreo Beta testini başlattı. Yaklaşık bir ay içinde Google sonayaklaşmayı başardı. Teknoloji devi bugün Android geliştiricileri için en son Android 8.1 Oreo Final Preview güncellemesini indirmeye açtı.

Android 8.1’in en yeni beta sürümünde yenilikler bulunmuyor. Bunun yerine, performans ve kararlılık geliştirmeleri yapılmaktadır. Android 8.1 Oreo ile, Pixel 2 ve Pixel 2 XL’deki ekran işlemcisi adlı Visual Core devreye girecek. Bu, Pixel 2’nin GPU tarafında bir performans artışı ile sonuçlanacaktır.

Visual Core, Google’ın HDR + özelliğiyle fotoğraf çekebilecek. GPU üzerindeki etkisi kamerada da yaşanacak. Aralık sonu gibi Pixel ve Nexus serisine gelecek olan Android 8.1’in, diğer telefonlara ne zaman geleceği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.