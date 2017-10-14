Almanya’nın Bavyera eyaletinde 10 yaşındaki çocuk, annesi ile yaşadığı tartışma sonrası annesinin küçük çocuktan tabletini alması sonucunda çocuk, polisi aradı. Bu olay Almanya polis teşkilatında büyük bir yankı uyandırdı.

Güney Bavyera polisinin Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre, perşembe akşamı ağlayarak polisi arayan bir çocuk “Lütfen buraya gelir misiniz? Annem ilaç yuttu” dedi. Çocuğun, Almancada ilaç anlamına gelen ‘tablette’ kelimesi ile ‘tablet bilgisayar’ kelimesi arasındaki benzerlik nedeniyle polisi yanılgıya düşürdüğü tahmin ediliyor.

İntihar vakası ile karşı karşıya olduklarını düşünen acil durum ekibi bir ambulans ve polis ekibiyle derhal olay yerine gitti. Ancak ekipler olay yerinde klinik bir vaka yerine şaşkın bir anne buldu. İntihara kalkışmadığını polise anlatan anne, sadece yaşadıkları tartışma sonrası oğlunun tablet bilgisayarını elinden aldığını söyledi.

(1/2)#Notruf am frühen Abend 📞 10-Jähriger, schlechte Verbindung: „Könnt ihr bitte kommen? *Rauschen* Meine Mutter hat Tabletten genommen!“ — PolizeiOberbayernSüd (@polizeiOBS) 13 Ekim 2017

Ekiplerin anne ile oğul arasındaki küçük aile tartışmasının çözülmesine yardımcı olduktan sonra olay yerini terk ettiği açıklandı.

Almanya’da 2017 yılında yapılan bir araştrmaya göre, akıllı telefon veya tablet bilgisayar gibi dijital medya cihazlarının günde 1 saatten fazla kullanılması 8-13 yaş arası çocuklarda hiperaktivite ve konsantrasyon bozukluğu oluşması riskini artırıyor. 5573 ebeveyn ve çocuk üzerine yapılan Blikk Medya Araştırması, bu tür cihazların uzun süre kullanımının çocuklarda gelişme bozukluğuna yol açtığını ortaya koydu.