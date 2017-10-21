Apple’ın başı davalardan kurtulmuyor. Yıllardır büyük markalarla patent savaşı veren Apple, son olarak iPhone X modelinde yer verdiği Animoji özelliği yüzünden davalık oldu.

The Recorder’in haberine göre, Bonansea firması kendi Animoji markasını ihlal ettiği gerekçesi ile Apple’a dava açtı.

Animoji, bilindiği üzere Apple’ın iPhone X’de yer verdiği 3D animasyonlu emoji stili karakterler için seçtiği bir isimdi.

Bonansea firması, 2014 yılından bu yana iOS App Store’da mevcut olan bir mesajlaşma uygulaması için Animoji adını kullanıyor. Dava, Apple’ın Animoji uygulamasından haberdar olduğunu ve iPhone X’in piyasaya sürülmesinden hemen önce Animoji markasını satın almayı denediğini iddia ediyor. Ancak Apple buna rağmen yeni özelliğinde bu ismi kullanmaktan çekinmemiş.

Bakalım dava nasıl sonuçlanacak?