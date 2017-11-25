Daha önce Samsung’un patentini aldığı katlanabilir ekranlar için şimdi de Apple patent başvurusu yaptı ve katlanabilir ekran patenti aldı.

ABD’nin patent birimi, geçtiğimiz günlerde Apple ve LG’nin birlikte geliştirdiği ve patentini aldığı “katlanabilir ekran” teknolojisini yayınladı. Bakalım LG’nin “esnek ekran” teknolojisine çok benzer olan katlanabilir ekran’ı iPhone telefonlarda kullanacak mı?

Aslında ekran LCD, OLED ve micro-LED teknolojilerinin karışımından oluşuyor. Patent metninde “adete kitap gibi katlanabilir” olarak yazılan bu teknoloji şimdiden dünya çapında büyük bir yankı uyandırdı bile. Çıkış tarihi ile ilgili resmi bir bilgi olmamasına karşın, bu ekranları Apple ürünlerinde görmemiz 2021 yılından önce olmayacak gibi duruyor.

Ayrıca bilindiği gibi Apple, patentlediği her teknolojiyi ürün olarak kullanmıyor. Yani Apple katlanabilir ekran teknolojisini hiçbir zaman kullanmayabilir. Ancak geleceğin teknolojisi arasında gösterilen bu ekranları kullanmasına daha büyük ihtimal veriliyor. Bunu elbette zaman gösterecek.