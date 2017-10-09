Apple hatırlayacağınız üzere Eylül ayı içerisinde yeni iPhone’larını ve bununla birlikte yeni özelliklerini açıklamıştı. Bu anlamda Apple Face ID bir hayli konuşulan bir özellik oldu. Bugün ise Apple KGI analisti Ming-Chi Kuo‘dan bu konuyla ilgili ilgi çekici bir analiz geldi. Kuo’ya göre Face ID ile birlikte bir süredir popüler olan ekrana entegre parmak izi güvenlik önlemi yavaş yavaş bitecek.

Hatta analize göre Face ID, Android üreticilerini ekrana entegre parmak izi tarayıcıdan uzaklaştırdı ve üç boyutlu algılama teknolojilerine yönlendirdi.

Ayrıca, üç boyutlu algılama teknolojisine yönelik araştırmaların Apple’ın Face ID’yi açıklamasından bu yana üç kat arttığını belirtiyor.