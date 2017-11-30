Bir Türk tarafından bulunan bir güvenlik açığına göre Apple’ın Mac modellerinde görülen sorun Apple’ın bugün yayınladığı bir güncelleme ile düzeltildi. Eğer bir Mac’e sahipseniz güncellemeyi mutlaka yüklemenizi öneriyoruz.

Kilidi açık bir Mac’te, Sistem Tercihleri>Güvenlik ve Gizlilik>Kilidi Aç bölümünden kullanıcı adı bölümüne Root yazıp şifre bölümünü boş bırakınca, mevcuttaki kullanıcı hesabı ele geçirilebiliyordu.

Apple, bu açığın ortaya çıkmasının ardından Mac App Store’da Apple Security Update 2017-001 isimli güncellemeyi yayınladı. Yaklaşık 15 MB büyüklüğünde olan güncelleme ile bu sorun ortadan kalkıyor.

Apple Security Update 2017-001 güncellemesini yüklediğinizde Root için bir şifre belirleniyor ve güvenlik açığı kapatılıyor. Bu olaya hızlı bir çözüm üretin Apple’ın güvenliğe ne kadar önem verdiğini de anlayabiliriz.

Eğer bir Mac kullanıcısıysanız, Mac App Store’dan bu güncellemeyi yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.