Apple, 2018 yılına kadar HomePod hoparlörünü çıkartmayacak. Apple, HomePod’da çalışmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Bir Apple sözcüsü, Müşterilerimizin kullanmaları için biraz zamana ihtiyacımız var”, “2018’in başında ABD, İngiltere ve Avustralya’da piyasaya çıkacak.” dedi.

HomePod 349 $ fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Ayrıca içerisinde, Sonos gibi daha üst düzey ses sistemlerinin yanı sıra Amazon Echo ve Google Home gibi akıllı asistanlar da yer alacak. Ancak cihazın Siri, Alexa veya Google Assistant’la aynı sınıfta olmadığını söyleyebiliriz.

Apple’ın HomePod sürümünü ertelemesinin sebebi tam olarak bilinmese de bunun için acele etmediği kesin. Cihazın tam olarak 2018 yılının başında çıkması bekleniyor.