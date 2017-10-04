Apple, özellikle yeni iPhone 8 ve iPhone 8 Plus kullanıcılarına kulak verdi ve yeni güncellemesini yayınladı. Dün akşam itibarıyla yayınlanan iOS 11.0.2 güncellemesi, 2 hafta önce yayınlanan iOS 11 güncellemesinden sonra gelen ikinci ara güncelleme oldu.

Bu yeni güncelleme özellikle iPhone 8 kullanıcılarının yaşadığı “cızırtı” sorununa odaklanıyor. Bu kullanıcılar bir süredir, çağrı esnasında bir cızırtı duyduklarını belirtiyorlardı. 286 MB dosya boyutuna sahip olan güncellemenin bu sorunu çözüyor olması gerekiyor.

Ayrıca güncellemenin düzelttiği sorunlar arasında;

Az sayıda iPhone 8 ve iPhone 8 Plus cihazları için çağrı sırasında cızırtı sorunu giderir.

Bazı fotoğrafların gizli kalmasına neden olabilen bir sorunu giderir.

S / MIME şifrelenmiş e-postalarındaki eklerin açılmama sorununu düzeltir.

yer alıyor.