Apple bugün iPhone ve iPad cihazları için bir başka yazılım güncellemesi daha yayınladı. iOS 11’den sonra ara güncellemelerine devam eden Apple’ın sıradaki güncellemesi ise iOS 11.0.3 oldu.

iOS 11.0.3 güncellemesi şu düzeltmeleri içeriyor;

Bazı iPhone 7 ve 7 Plus aygıtlarında ses ve dokunma ile ilgili geri bildirimin çalışmadığı bir sorunu düzeltir.

Serviste özgün Apple parçalarının takılmadığı bazı iPhone 6s ekranlarında, ekrana dokunulduğunda aygıtın tepki vermediği bir sorunu çözer.

Yeni güncelleme 276 MB dosya boyutuna sahip ve cihazlara Ayarlar>Yazılım Güncellemeleri alanından indirilebilir.