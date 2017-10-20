Apple’ın yeni iPhone modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus sonunda ülkemizde satışa sunuldu. 20 Ekim yani bugün iPhone 8’ler için satışa başlama günü oldu. Bugünden itibaren yeni iPhone’ları satın almak isteyen tüketiciler, GSM operatörleri ya da perakende şirketleri aracılığıyla cihazlarına kavuşabilecekler.

Yeni iPhone’ların Türkiye fiyatları şu şekilde;

iPhone 8 ve 8 Plus Türkiye fiyatları

iPhone 8 Türkiye fiyatı (64GB): 4.149 TL (KDV dahil)

iPhone 8 Türkiye fiyatı (256GB): 4.949 TL (KDV dahil)

iPhone 8 Plus Türkiye fiyatı (64GB): 4.699 TL (KDV dahil)

iPhone 8 Plus Türkiye fiyatı (256GB): 5.499 TL (KDV dahil)