Bazı iPhone X sahipleri, telefonun soğuk bir ortama maruz kaldıklarında telefonun ekranı tepkisiz kaldığını ya da gecikmeli olarak çalıştığını iddia etmişti. Buna karşın Apple bunu doğruladı ve bu durumu yeni güncellemeyle birlikte düzelteceklerini açıkladı. Bunun en büyük örneği sıcak bir evin içinden soğuk havaya çıkılan birisinin yaşadığı olayı anlatması oldu.

Reddit’te bir iPhone X sahibi “Darus214” kullanıcı adlı kişi, bu sorunu son bir gün içinde iPhone’a bildirdi. Açıklamanın detayları ise şöyleydi:

Dışarı çıkınca iPhone X ekranımın çok tepkisizleştiğini fark ettim. Dışarı çıkalı çok kısa bir zaman olmuştu ve telefon 2 saniye içinde parmağımız görmeyip tepkisiz bir şekilde kaldı.

Diğer iPhone X sahipleri de, bu sorunu yaşadıklarını söylüyorlar. Bir kullanıcı, telefonun kilitlenip açılmasının yalnızca sorunu düzelttiğini ancak bundan önce telefonun birçok dokunuşu işleme almadığını bildiriyor. Bu olay birçok kişiye göre sorunun donanım ile alakalı bir durum olmadığı, büyük olasılıkla bir çeşit yazılım hatası olduğunu gösteriyor.

Apple o zamandan beri raporları ve bir yazılım hatasından sorumlu olduğuna dair spekülasyonu doğruladı. Şirket bir açıklamada, şunları söyledi:

Soğuk bir alana girdiğinizde ani bir değişim oluyor ve iPhone X ekranının dokunmaya geçici olarak tepkisiz kalıyor bunun farkındayız. Birkaç saniye sonra ekran yine tamamen duyarlı hale gelecektir fakat bu olayı yeni yazılım güncellemesinde düzelteceklerini söylediler.