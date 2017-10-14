Apple ülkemiz pazarında yeni telefonlarıyla boy göstermeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye’de ön siparişe sunulduğunu ve fiyatlarının da belli olduğunu aktarmıştık. Bugün ise  iPhone X’in Türkiye fiyatı açıklandı.

 ABD’li teknoloji devinin 3 Kasım’da satışa çıkarmayı hedeflediği iPhone X, hatırlayacağınız üzere ABD’de 1000 dolarlık satış etiketine sahipti. Ülkemizdeki fiyatı merakla beklenen cihazın Türkiye fiyatları ise şu şekilde oldu;

iPhone X 64GB – 6.099 TL

iPhone X 256 GB – 6.899 TL

Yeni iPhone X, aksesuar satışıyla birlikte Türkiye’deki Apple kullanıcıları için oldukça yüksek bir fiyattan giriş yapıyor. Hatta ülkemizde satışa sunulan gelmiş geçmiş en pahalı akıllı telefon oluyor.

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