Apple yeni iPhone modeli iPhone X’i sonunda açıkladı. Peki iPhone X Türkiye fiyatı ne? 12 Eylül’de Cupertino’daki Steve Jobs Tiyatro Salonu’nda tanıtılan telefon ana ekrandan yoksun ekranıyla, Face ID özelliğiyle, kablosuz şarj özelliğiyle ve yeni A11 Bionicişlemcisiyle dikkat çekmişti.

Tabii ki cihazın Türkiye’de dikkat çeken bir başka özelliği de fiyatı. Telefonun fiyatı o kadar yüksek ki, bir özellik olarak onu da sayabiliriz. Yani telefonu almak isteyip de yalnızca bu özelliğinden dolayı alamayacak onlarca tüketici olacaktır. Peki yukarıda da bahsettiğimiz üzere iPhone X’in Türkiye fiyatı ne olacak? Teknotribun.netBu konuda yaptığı hesabı paylaşmış.

64GB iPhone X Türkiye fiyatı

Apple’ın lansmanda verdiği bilgilere göre iPhone X’in 64GB versiyonunun fiyatı 999$olacak. Gelelim Türkiye fiyatına. Bu konu net değil. Cihaz ABD’de 3 Kasım’da satışa sunulacak. Ülkemize gelmesi ise Kasım ayının sonlarını bulabilir. Türkiye fiyatı için ise dolar kurunu ve diğer telefonlar için de uygulanan vergileri göz önüne alarak yakın bir tahmin yapabiliriz. Bu tahmin ise şu;

Giriş fiyatı yaklaşık: 3.450TL

TRT payı: 345TL

ÖTV: 862TL

Ara toplam: 4.657TL

Toplamın %18 KDV’si: 838TL

Satış fiyatı yaklaşık: 5.495TL

Bu fiyat cihazın 64GB modeli için geçerli. 256GB modeli ise fiyat tırmanacaktır tabii ki. Bu modelin Türkiye fiyatı ise 6.249 TL civarına çıkacak gibi görünüyor.

Cihazı satın almak isteyenlerin Kasım ayı sonu itibarıyla minimum 5.500 TL civarında bir parayı ceplerinde bulundurmaları gerekiyor.