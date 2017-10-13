Apple akıllı cihazlarını daha yüksek teknoloji ve daha iyi bir müşteri deneyimi amacıyla geliştirmeye devam ediyor. Bu anlamda geliştirdiği yeni teknoloji ve yöntemlerin lisansını almayı ihmal etmeyen şirket, kısa bir süre önce kendi kendine ayarlanan akıllı kayış patentini aldı.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu kayışlar, yeni nesil Apple Watch’lar için düşünülüyor. Ve kullanıcıların saati bileğine taktığında otomatik olarak kavraması amacı güdülüyor.

Söz konusu kayışın uygulanabilmesi için patentin önerdiği birkaç yöntem bulunuyor. Bunların arasında şekil hafızalı bir telin kullanılması ve bunun elektrik işaretleriyle genişlemesi veya kasılması; sıvı veya gaz dolu kese ya da Watch’un gövdesine doğru çekilebilen kablo başlarının kullanılması bulunuyor.