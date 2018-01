İnternet üzerinden hizmet veren Netflix, teknoloji devi Apple’ın radarında. Şirkete yakın kaynaklara göre Apple, Netflix’i satın almak için girişimlere başladı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2018’in en büyük satın almalarından birine imza atmak için kolları sıvadı.

250 milyar dolara yakın nakit rezervine sahip olan Apple, şirkete yakın kaynaklara dayanan bir iddiaya göre 83 milyar dolar değerinde Netflix’i satın almaya çalışıyor. Iddia sahibi Citi analistleri Jim Suva ve Asyia Merchant.

Apple’ın, ABD Başkanı Trump’un kurumlar vergisinden en son indirimi kullanarak kendi video abonelik hizmetini başlatmak yerine 2018’de Netflix’i satın alabileceğini iddia ediyorlar.

