Apple, yeni akıllı saati Watch Series 3’ü 29 Eylül Cuma günü ülkemizde web sitesi üzerinden satışa sundu.

Apple’ın yeni akıllı saati Watch 3’ün en çok beklenen özelliği maalesef Türkiye’de satışa

sunulan modellerde yer almıyor. Apple Watch ailesinin üçüncü kuşak modellerinde sunulan

en önemli yenilik hücresel bağlantı özelliğiydi.

eSIM Türkiye’de yok

Watch 3, üzerinde yer alan eSIM (Elektronik SIM) sayesinde akıllı telefondan bağımsız

çalışabiliyor. Bu özellik sayesinde akıllı telefonunuz yanınızda olmasa bile saatiniz internete

bağlanabiliyor. eSIM konusunda yasal bir düzenleme ve uygun altyapı olmadığı için

Türkiye’deki mobil operatörler eSIM hizmeti sunamıyor.

Apple’ın Türkiye’deki mobil operatörler ile görüştüğüne dair haberler çıktı ancak yetkililerden aldığımız bilgilere göre eSIM konusunda bir çalışma mevcut değil. Apple’ın hücresel bağlantı özellikli modelini Türkiye’ye getirme planı da bulunmuyor.

Hücresel bağlantı dışındaki özellikler

Apple Watch Series 3 modelleri yerleşik GPS, 50 metreye kadar suya dayanıklılık, kalp atış

hızı sensörü, ivmeölçer, barometrik altimetre gibi özellikleriyle aktivite koçunuz olmaya aday.

Apple’ın Türkiye’de satışa sunduğu Watch Series 3 modelleri için açıklanan başlangıç fiyatı 1649 TL.