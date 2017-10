Apple, Samsung Galaxy Note serisine rakip olacak iPhone XL Plus veya iPhone X Plus isimli yeni modelleri hakkında bir rapor yayınladı.

Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde, Apple’ın iPhone XL Plus isminde yeni bir model geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Ve bu yeni model telefon için kullanılacak kalem üretimi konusunda bazı şirketlerle görüştüğü gündeme gelmişti. Şimdi ise bu konuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Galaxy Note serisine rakip olacak!

Rapora göre, yeni modelin adı için iki seçenek var. Yeni model telefonun adı ya iPhone XL Plus ya da iPhone X Plus olması bekleniyor. Bir süredir gizli bir şekilde geliştirilen telefonla ilgili somut bilgiler artık gündeme gelmeye başladı. Kaynaklar, Apple’ın büyük ekranlı telefonlara olan talebi göz önüne olarak, stratejisini genişlettiğini ve phablet segmentinde daha fazla söz sahibi olmak istediğini belirtti. Raporda ilginç bir not yer alıyor. Aynı kaynaklar Apple’ın söz konusu kalemli iPhone modeliyle, Galaxy Note’a karşı rekabet etmeyi hedeflediğini ve pazardan pay kapmayı amaçladığını vurguluyor.

Şimdilik bunların birer spekülasyon olduğunu unutmayın. Fakat kalem özelliği olan, büyük ekranlı çerçevesiz iPhone modeli, phablet pazarında ilginç sonuçlara yol açabilir.