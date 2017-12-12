Apple, şarkı isimlerini bulmak için kullanılan uygulama olan Shazam’ı satın aldı. ABD merkezli teknoloji devi, bu satın alma işlemi için 400 milyon dolar ödeme yaptı.

Daha önce görüşmelerin sürdüğünü aktarmıştık. Bu kez resmi satın alma işlemi gerçekleşti. Ve Shazam artık Apple şirketine ait.

Ayda 100 milyondan fazla kullanıcı Shazam kullanıyor ve kârının çoğunu Apple’ın iTunes müzik marketine yönlendirdiği kişiler üzerinden aldığı komisyonla sağlıyor.

Kullanıcılar, Shazam uygulamasını akıllı telefonlarıyla ya da bilgisayarlarıyla açıyor, çalan şarkının bir kısmını dinlettikten sonra, şarkının ismi ve sanatçısı ekranda beliriyor. Uygulama isteyen kullanıcıları o şarkıyı satın alacak diğer sitelere yönlendiriyor.