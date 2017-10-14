Kore kaynaklı bir rapora göre Apple, LG Display ile birlikte katlanabilir bir iPhone üzerinde çalışmaya başladı. Bu haberden sonra herkesin aklına tek bir soru geliyor. Katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya çıkacak?

Piyasadaki mevcut telefonların hemen hemen hepsi esnek olmayan bir yapıya sahip. Daha önce bunu değiştirmek isteyen Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un katlanabilir bir yapıya sahip telefon çıkarmak istediği iddia edilmişti. Ancak görünen o ki bu planı yapan şirket sadece Samsung değil.

The Korea Investor tarafından yayınlanan rapora göre, Apple’ın da katlanabilir ekrana sahip bir iPhone prototipi üzerinde çalışmaya başladığını iddia ediyor. Görünüşe bakılırsa teknolojik yeniliklerini bir numaralı rakibinden gizli tutmak isteyen şirket bu konuda ekran tedarikçisi Samsung Display yerine LG ile bir ortaklık kurmuş durumda.

Raporda LG Innotek’in katı esnek baskılı devre kartları geliştirmek için bir ekip kurduğu belirtilirken, LG Display’in katlanabilir OLED ekran geliştirmeye için yeterli gücünün olduğu da aktarıldı. Ancak şöyle üzücü bir haber verebiliriz. Ne yazık ki katlanabilir iPhone’un piyasaya çıkmasına daha uzun bir süre var gibi görünüyor. Panel üretiminin 2020’de başlayacağını göz önüne aldığımızda yakın zamanda böyle bir cihazla karşılaşma şansımız pek yok gibi görünüyor. ,