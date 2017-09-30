ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın 12 Eylül’de yeni iPhone modelleri ile birlikte Cupertino’daki Steve Jobs Theater’da tanıttığı yeni nesil Apple Watch için bekleyiş sona erdi. Apple Watch Series 3, Türkiye’de satışa açıldı. Hücresel bağlantı seçeneği sunan ve Dünyanın bir numaralı saati konumuna gelen yeni Apple Watch, tasarım olarak aynı kalsa da LTE destekli modelindeki Digital Crown’un kırmızı yüzeyiyle dikkat çekiyor. Apple Watch Series 3 modelleri 1.649 TL ‘den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

W2 çip ile daha da güçlenen Apple Watch Series 3, daha hızlı çift çekirdek işlemci ve 8 GB kapasitesi ve 18 saate kadar pil ömrüyle üst düzey performans sergiliyor. Apple Watch’un GPS+Cellular modeli, iPhone cihazdan uzakta olsa dahi hücresel özelliğine sorunsuz bir şekilde geçiyor. Her türlü egzersiz için destek sağlayan yeni nesil Apple Watch, geliştirilmiş kalp atış hızı sensörü, 50 metre suya dayanıklı tasarım ve güncellenen kapsamlı antrenman uygulamasıyla da dikkat çekiyor. Yeni kişiselleştirilebilir saat kadranları, komplikasyonlar, güçlü Siri desteği ve uygulama ile bildirimlere anında ulaşılmasını sağlayan yeni tam zamanlı yardımcınız Apple Watch 3 Series modelleri ülkemizde 1.649 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.