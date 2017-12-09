Apple, Xiaomi’ye Mi Pad’den dolayı açtığı davayı kazandı. Mi Pad, Avrupa’da yasaklanıyor.

Çin’in yükselen teknoloji markası Xiaomi, ürün çıkarmaya başladığı ilk zamanlarda büyük firmaların cihazlarının tasarımlarından ilham almış ve bu yüzden çok eleştirilmişti. Artık kendi tasarımlarını üreten Xiaomi, geçmişte yaptığı bir esinlenmeden dolayı davalık olmuştu. Xiaomi, Mi Pad adını verdiği tableti, tasarım ve isimlendirme açısından Apple’ın iPad’ine çok benziyordu. Apple, bu yüzden 2014 yılında Xiaomi’ye dava açmıştı.

Yaklaşık 3 yıldır süren dava bugün sonuçlandı. AB telif hakkı ofisi, Apple’ı haklı buldu ve Xiaomi Mi Pad’in Avrupa’da satışını yasakladı.Bu karar Xiaomi Mi Pad’in Em Ay Ped diye telaffuz edilmesinden ve tasarımsal açıdan çok benzer olmasından dolayı alınmış gibi görünüyor.

Davayı kaybeden Xiaomi için bu karar pek bir şey ifade etmiyor. 4. yılına girecek olan Xiaomi Mi Pad donanımsal açıdan artık eski kaldığı için satış rakamlarında bir durağanlık meydana gelmişti. Çin gibi uygun fiyatlı tabletlerin rağbet gördüğü ülkelerde Xiaomi Mi Pad’in satışı yine devam edecek. Bu yüzden Xiaomi’nin pek bir kaybı bulunmuyor denebilir.