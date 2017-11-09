Apple’ın 2020’de tanıtılması planlanan ‘T228’ kodlu gizli projesi deşifre oldu. ABD’li teknoloji devinin üzerinde çalıştığı proje patent başvurusu yapması ile birlikte deşifre oldu.

Proje sanal gerçeklik üzerine

Geçtiğimiz aylarda sanal gerçeklik gözlükleri üzerine çalışmalar yaptığı iddia edilen ABD merkezle teknoloji devi Apple’ın bu patent başvurusu ile iddiaları bir nevi doğrulamış oldu.

Şirkete yakın kaynakların iddialarına göre, Apple’ın sanal gerçeklik gözlükleri 2020 yılında piyasadaki yerini alacak.

iOS benzeri bir yazılım’a sahip olacak gözlük ‘reality OS’ (rOS) isimli bir sistem ile çalışması bekleniyor.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada arttırılmış gerçeklik teknolojisinin önemine değinmiş ve Apple’ın bu alana yöneleceğinin sinyallerini vermişti.

Ancak şirketin ‘T228’ kodlu proje ile ilgili henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor