Apple’ın uzun süredir otonom araçlar üzerinde çalıştığını duyuyoruz. Firmanın Project Titan olarak adlandırdığı projeye şu ana kadarki en yakın bakış şansımız, bir başka otonom araç firması olan Voyage’ın ortak kurucusu MacCallister Higgins’in tweet’lediği kısa video ile gerçekleşti. Yani artık Apple’ın bu aracına yakından bakabiliyoruz.

Bu kısa videoda, Apple’ın donanımı bir Lexus SUV’nin üzerinde görünüyor. Higgins’in söylediğine göre aracın tavanında yer alan bu büyük donanım büyük ihtimal ile “bilişim yığınının büyük bir kısmını” içeriyor ve bu da Apple’ın teknolojisini, bu donanımı genellikle aracın içerisinde bulunduran diğer otonom arabalardan ayırıyor.