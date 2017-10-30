Dünyanın en çok online alışveriş yapılan platformlarından biri olan Amazon’da artık ev satın alabilirsiniz. Amazon’da yeni ögeler arasına bakarsanız, bir kapı ve pencereleri olan garip görünümlü bir nakliye konteyneri bulabilirsiniz. Ve evet, bu önceden hazırlanmış bir evdir ve çevrimiçi olarak Amazon’dan sipariş edebilirsiniz.

2000’lerin başında bir zamanlar başladığı varsayılan bir uygulama olan kargo kasalarından oluşturulmuş mimariyi simgeleyen çok gerçekçi bir ev. Ve bu evler nakliye konteynırlarını yeniden boyutlandırma konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan MODS International tarafından hazırlandı. Fiyatı 40.000 dolar civarı olan model için, tam olarak yalıtılmış, 320 metrekarelik bir eviniz doğrudan size gönderilebilir – özelleştirilebilir ve dahili bir mutfak, banyo ve cihaz aydınlatma armatürleriyle tamamlanabilir. Prefabrik ev, elektrik ve su gibi tesislere kolayca bağlanabilir ve hatta tamamen ısıtılmış ve klimalıdır.

Kuşkusuz evler çok küçük. Ancak, mevcut kentsel alanlarda yaşam alanı bir endişe haline geldiğinde, önceden imal edilmiş, küçük bir eve yatırım yapmak o kadar da kötü bir fikir olmayabilir. Hong Kong ve Tokyo gibi yerlerde konut seçenekleriyle karşılaştırıldığında, uygun olarak adlandırılan “tabut evleri” gibi, bu ev yaşanabilir bir boyuttur. Maliyeti de oldukça uygun görünüyor.