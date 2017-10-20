Yıllarca kullanabileceğiniz klasik çizgilere sahip şık bir kol saati mi yoksa teknolojinin son

harikası akıllı bir kol saati mi? Hangisini tercih etmelisiniz?

Giyilebilir teknoloji olarak adlandırılan cihazlar arasında en çok kabul göreni akıllı saatler

oldu. Sportif görünümlü akıllı saatler dışında klasik çizgilere sahip modeller de satışta.

Klasik kol saatlerinin tahtına göz diken akıllı saatlerin artı ve eksilerine birlikte göz atalım.

Tüm hareketleriniz kayıt altında

Akıllı saatlerde çeşitli sensörler mevcut. Olmazsa olmaz sensörlerden birisi de ivmeölçer

(accelerometer). Bu sensör jiroskop sensörüyle birlikte tüm hareketlerinizi algılıyor.

Attığınız adım sayısı, yürüyüş, koşu mesafeniz gibi aktiviteleriniz kaydediliyor. Gelişmiş sensörlere sahip modeller yürüyüş ve koşu dışında, bisiklet, koşu bandı ve egzersiz aleti üzerindeki hareketlerinizi de algılıyor.

Hızınızı da ölçebilen ivmeölçer’in topladığı veriler sonucu katettiğiniz mesafe ve yaktığınız tahmini kalori hesaplanıyor. Boy, kilo ve yaş bilgilerinizi girerek günlük mesafe ve kalori hedefinizi akıllı saatinizden takip edebiliyorsunuz.

Hareket zamanı

Akıllı saatlere özel geliştirilmiş birçok fitness uygulaması mevcut. Bu uygulamalar size koçluk edebilecek kadar yetenekli. Uzun süre hareketsiz kaldığınızda ya da günlük egzersiz hedeflerinizin gerisine düştüğünüzde sizi harekete geçirecek motivasyon mesajı bileğinizde.

Nabzınızı ölçün

Nabız sensörü artık birçok akıllı saat modelinde standart hale geldi. Saatin arka yüzeyinde yer alan nabız ölçer sensör sayesinde nabzınız kontrol altında.

Siz ölçüm yapmasanız bile saatler arka planda hareketlerinizi algılayıp ölçüm yapıyor ve bu değerleri saklıyor.

Uyku takibi

Uyku takip özelliğine sahip saatleri gece kolunuzdan çıkarmadan yatarsanız, uykunuzu kayıt altına alabilirsiniz. Kaç saat uyuduğunuzu, uykunuzun ne kadarında derin ne kadarında hafif uykuda olduğunuzu görebilirsiniz. Hatta sabah alarmınızı derin uykuda sizin uyandırmayacak şekilde bir zaman aralığında ayarlayabilirsiniz.

Bildirimler bileğinizde

Yapılan araştırmalara göre bir akıllı telefon kullanıcısı günde ortalama 250 kez telefon ekranına bakıyor. Her gün telefonumuza gerekli ve gereksiz onlarca mesaj, e-posta ve uygulama bildirimi geliyor. Önemli olduğunu düşündüğünüz uygulamalara ait bildirimleri saatinizin ekranından takip edebilirsiniz. Hatta telefon çağrılarını bile akıllı saatinizin ekranında görebilirsiniz. Bazı akıllı saat modellerinde çağrı yanıtlama seçeneği de mevcut.

Mobil ödeme

Akıllı saatlerin fark yaratacak en önemli özelliği diyebileceğimiz mobil ödeme ile cüzdan

taşıma derdi de sona erecek gibi görünüyor. Birçok ülkede hızla yaygınlaşan Apple Pay, Samsung Pay gibi mobil ödeme servisleri henüz ülkemizde aktif değil ancak yakın zamanda hizmet sunmaları bekleniyor.

Eksileri

Akıllı saatlerin en önemli eksisi neredeyse her gün şarj etmek zorunda olmanız. 2 haftaya kadar pil süresi sunan modeller de mevcut ancak az enerji tüketecek şekilde tasarlanan bu modellerde yukarıda bahsettiğim özelliklerin birçoğu yer almıyor.

Akıllı saatler birçok özelliğe sahip olsa da henüz bir akıllı telefonun yerini alabilecek kadar yetenekli değil. Sabah evden çıkarken telefonunuzu unutsanız mutlaka geri döner alırsınız ama akıllı saatinizi unuttuğunuzda geri dönme ihtimaliniz çok düşük.

Akıllı saatleri klasik kol saatlerinde olduğu gibi yıllarca kullanma şansınız yok. Satın alacağınız akıllı saati en iyimser tahminle 2-3 sene kullanabileceksiniz.