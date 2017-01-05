ASUS PRIME Z270-A Anakart İncelemesi

Intel’in 7. nesil Kaby Lake işlemcilerinin ortaya çıkmasıyla beraber, bu işlemcileri destekleyen 200 serisi anakartların önündeki kalın perde de kalkmış oldu. Anakart üreticileri de bu yonga seti için geliştirdikleri anakartları tanıtmaya başladılar. İnceleyeceğimiz anakart ise ASUS’un PRIME Z270-A modeli.



PRIME serisi ASUS için yeni bir macera. Firma artık standart modellerini, ekstra özelliklerle süsleyerek PRIME modellerine dönüştürmüş durumda. Zaten yapılan açıklamalarda da bu serinin köklerini, firmanın ilk anakart ürettiği sene olan 1989’dan aldığı belirtiliyor.

Peki artıları neler?

İncelediğimiz PRIME Z270-A’nın detaylı özelliklerini anlatmadan önce, ASUS’un bu seri için sunduğu ekstralara tek tek bir göz atalım. Firmanın bu seri için sunduğu dört adet önemli başlık var

-3D yazıcı dostu

-AURA Sync

-Fan Xpert 4

-ASUS Safeslot

3D yazıcılar, son dönemde oldukça revaçta. ASUS’un anakartında sunduğu bu özellik ise, kullanıcıların anakartlarını hem performans, hem de görünüş anlamında kendileri geliştirmelerine imkan tanıyor. Yani ASUS’un sayfasından indirebileceğiniz projeleri 3D yazıcıda yazdırarak oluşturacağınız parçalar -ki aralarında fan ızgaraları, M.2 fan tutucusu gibi işe yarayacak parçalar da bulunuyor- anakartın üzerinde yer alan montaj kısımları sayesinde kolayca takılabiliyor.

AURA Sync ise ASUS’un geçtiğimiz dönem sunduğu AURA özelliğinin biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu. Anakart üzerinde gömülü halde bulunan RGB LED’ler istenen efektlerle yakılabiliyor. AURA Sync ise anakartın üzerindeki LED’ler dahil, ASUS’un AURA özellikli ekran kartı, fare, klavye gibi aksesuarlarının RGB LED’lerini, anakartın kontrolüyle senkronize şekilde yakılmasını sağlıyor.

ASUS’un soğutma kontrolü ve takibi çözümü Fan Xpert 4, bu yeni sürümünde ise daha detaylı soğutma senaryoları ve özellikle oyuncuların işine yarayacak “Ekran kartı sıcaklığını fan hızı kaynağı olarak alma” özelliğini barındırıyor.

ASUS SafeSlot ise, günümüzde giderek ağırlaşan ekran kartlarının takıldığı PCIe yuvasının güçlendirilmiş bir hali. Böylece PCIe yuvasının kırılma, eğilme gibi talihsiz sonuçlanan durumlar yaşamaması sağlanıyor.

Genel olarak yukarıda bahsettiğimiz yeniliklere sahip olan PRIME Z270-A’nın, bir de teknik özelliklerine değinelim. Intel’in LGA 1151 soket standartını destekleyen anakart, 6. ve 7. nesil Intel Core i7/i5/i3, Pentium ve Celeron işlemcilerle çalışıyor. BCLK adı verilen özel bir taban saat frekans üreteci kullanan model, bu sayede daha üstün bir hız aşırtma yeteneğine sahip. Maksimumda 3866MHz frekansında toplamda 64GB’lık 4 adet DIMM DDR4 bellek modülü çalıştırabilen model, XMP 2.0 profillerini de destekliyor. Dahili olarak DisplayPort 1.2, HDMI 1.4b görüntü çıkışlarına sahip olan PRIME Z270-A, NVIDIA 2-Yönlü SLI ve AMD 3-Yönlü CrossFireX teknolojilerine destek sunuyor. Çift M.2 girişiyle bu tür depolama kullananları mutlu edecek olan anakart, 6 adet SATA 6Gb/s yuvası, 1 tip-A ve 1 tip-C olmak üzere iki USB 3.1 girişi, 4 önde 2 arkada USB 3.0 girişi ve 6 önde USB 2.0 girişine sahip. Intel’in I219-V Ethernet’ini kullanan PRIME Z270-A, LANGuard ile bu girişin akım korumasına sahip olmasını da sağlamış. ASUS’un Crystal Sound 3 adını verdiği ses çözümüne sahip olan model, yüksek kalite Japon kapasitörler, cızırtı engelleyici devre gibi küçük ama önemli unsurları da bünyesinde barındırıyor.

Kısacası ASUS, PRIME Z270-A ile standart kullanıcıların bile ekstra özelliklere sahip olmasını, hız aşırtmacı ve oyun amaçlı kullanıcıların ise çoğu işine yarayacak ekstralara kolay erişmesini sağlamış.