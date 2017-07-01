ASUS ROG Crosshair IV Hero Anakart

AMD’nin uzun süredir heyecanla beklenen ve fiyat-performans açısından bakıldığında piyasaya yeni bir soluk getireceği düşünülen Ryzen işlemcileri nihayet piyasayla buluştu. Beklendiği gibi Ryzen, piyasadaki dengeleri bir süreliğine altüst etmişe benziyor. Haliyle bu işlemci için anakart üreticileri de heyecanlıydı. Öyle ki uzun süredir farklı bir soket tasarımına sahip bir AMD işlemci görmüyorduk. Bu yeni işlemci için karşımıza çıkan ilk anakartlardan biri de ASUS’un ROG serisinden olan Crosshair IV Hero oldu.

Öncelikle ürünün tasarımından ve kutu içeriğinden bahsedelim. Ürün genel olarak ASUS’un son dönem kartlarında kullandığı siyah ve metalik renkler içeriyor. Kutu tasarımında ise ROG’un ana renkleri siyah ve kırmızı yoğunlukta. Kutudan ROG çıkartmaları, ROG bardak altlığı, ROG kablo çıkartmaları, kablo modları için bir kupon, kasa bağlantılarını kolaylaştıran Q-Connector, M.2 vidaları, dört adet SATA 6Gb/s kablosu, RGB LED uzatma kablosu, 1000 serisi GTX kartlar için SLI_HB köprüsü ve bir ROG kasa rozeti çıkıyor. Üst düzey bir anakart için oldukça tatmin edici bir içerik.

X370 yonga setine sahip anakart, artık işlemcinin içine gömülü halde gelen BIOS ve HD ses bağlantıları nedeniyle sadece güney köprüsüne sahip. Ryzen işlemcilerle birlikte kullanıldığında 3200MHz’e kadar hızlarda kullanılabilen ve maksimum 64GB’lık bellek alanı sunan 4 adet DIMM yuvası bulunuyor Crosshair IV Hero’da. Bununla birlikte SLI veya CrossfireX şekilde ekran kartı kullanmak istiyorsanız da Ryzen tercih etmeniz gerekecek. Çünkü anakart üzerindeki PCI yuvaları, ancak bu işlemciyle birlikte dual x8 modunda çalışıyor. Bunun dışında kartın arka giriş çıkışlarında sunulan Tip-A ve Tip-C girişlerle birlikte USB 3.1 bağlantılar da mümkün oluyor. Bunu haricinda toplamda 12 adet USB girişi arka alanda kullanıcıları bekliyor.

ROG Crosshair VI Hero, son dönem ASUS ürünlerinde sıkça görmeye başladığımız Aura Sync teknolojisini de barındırıyor. Bu teknolojiyle birlikte anakart üzerinde RGB LED’lerin renk ve efektleri, klavye, fare, kulaklık gibi Aura özelliğine sahip diğer ASUS ürünleri ile senkron bir şekilde çalışabiliyor. Ayrıca bunun dışında anakart üzerindeki iki RGB LED şerit çıkışıyla da kasanızı daha da güçlü bir şekilde aydınlatma şansına sahip olabiliyorsunuz. Özellikle oyuncular ve estetiğe önem veren kullanıcılar için güzel bir ekstra.

Crosshair VI Hero üst düzey bir anakart olduğu için, genel olarak üst düzey parçalar kullanacak olanlar için daha fazla özellik barındırıyor. Örneğin işlemci soğutucusu olarak kapalı sistem bir su soğutma kullananlar için özel bir su pompası girişi bulunuyor. Bunun dışında bolca fan çıkışı barındıran kart, tüm bu fanları kendisi optimize ederek en etkili soğutma performansını da birlikte gelen yazılımlar sayesinde sunuyor.

Sonuç olarak ASUS, yine anakart konusundaki tecrübesini konuşturmuş ve AMD’nin yeni nesil işlemcilerine yakışan bir anakart tasarlamış. Özellikle AM3+ soğutucu kullanan ve yeni nesil işlemcileriyle de bu soğutucuları kullanmak isteyenler için AM3+ soğutuculara uyumlu deliklerin de kartta tutulması, kullanıcılar için başarılı bir artı olacak. Fiyatı konusunda diyecek bir şey yok. Ancak alacağınız yeni nesil bir AMD işlemci için, en iyi anakart şimdilik Crosshair IV Hero.