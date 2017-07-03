ASUS ROG GR8 II Oyun Bilgisayarı

ASUS’un ilk GR8’ini gördüğümüz zaman açıkçası tasarımına bayılmıştık. Ancak performans konusunda hem piyasaya çıktığı dönem, hem de konfigürasyon anlamındaki bazı hatalar, ürünün biraz arkaplanda kalmasına sebep olmuştu. Ancak görünüşe göre ASUS, GR8’in bu yeni varyasyonunda hem piyasadaki malzemeleri iyi kullanmış hem de tasarımsal anlamda bir adım daha öteye geçmişe benziyor.

Tasarım olarak G20 ile orijinal GR8 arasında bir yere sahip olan GR8 II, ROG’un son dönemdeki renk skalasından nasibini almış ve turuncu/metalik yapısına kavuşmuş. Bunun dışında Mayalar’dan esinlenilmiş kaplamalar ise önceki tasarıma bir referans olarak bulunuyor.

ROG GR8 II, aslında bir masaüstü bilgisayar. Ancak boyutları o kadar küçük ki, oturma odanızdaki TV’ye bağlayarak bile kullanasınız geliyor. Özellikle Intel’in 7. nesil i7-7700 işlemcisi ve NVIDIA GeForce GTX 1060 ekran kartını barındırdığını görünce, çoğu yeni oyunu sorunsuz bir şekilde oynatabiliyor olması, kullanıcılar için büyük bir artı. İçerisinde 256GB’lık bir Intel SSD barındıran PC, ayrıca M.2 depolamalar için de boş bir yuva içeriyor. Ayrıca PC’de bulunan 16GB DDR4 RAM’lerini de istediğiniz uygun bir RAM’le değiştirmeniz mümkün oluyor.

GR8 II’nin ön tarafında iki adet USB 3.0 çıkışı ve ses/mikrofon çıkışlarını barındırıyor. Arka tarafta ise ses çıkışları, SPDIF, Gigabit Ethernet, iki USB 3.0, bir USB 3.1 Tip-A, bir USB 3.1 Tip-C, HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 çıkışı barındırıyor. Ayrıca ROG GR8 II’nin son dönem ASUS ürünlerinde bulunan Aura Sync özelliğiyle RGB LED’lerinin diğer ASUS ürünleriyle eşleştirilebildiğini de ekleyelim.

ROG GR8 II, kablosuz olarak 802.11ac bağlantıları destekliyor. Bununla birlikte son dönemde popüler olan sanal gerçeklik başlıkları için de uygun bağlantılar sunuyor. Ürünün VR-Ready yani sanal gerçeklik başlıklarına hazır şekilde sertifikalandığını da belirtmeden geçmeyelim.

Fiyat konusunda biraz yükseklerde seyreden GR8 II, kesinlikle bir masaüstü PC alternatifi değil. Tam tersine daha kompakt, hafif ve şık bir ürün isteyen oyuncular için üretilmiş bir konsol-PC. GR8 II’nin tek sıkıntısı, ekstra bir güç adaptörüyle sunuluyor olması. Bunun dışında boyutuna göre mükemmel bir performans sunuyor.