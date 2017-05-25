ASUS ROG, oyun endüstrisine de katkı sunmaya devam ediyor.

Günümüzde artık neredeyse içerisinde “oyuncu” kelimesini barındırmayan hiçbir ürün, oyuncular tarafından tercih edilmez oldu. RGB mekanik klavyeler, yüksek hassasiyetli fareler, düşük gecikmeli monitörler, hız aşırtmalı grafik kartları bir yana, artık koltuklardan tutun da içeceklere kadar farklı kategorilerde oyuncu ürünleri bulunuyor. Ancak bu büyük “oyuncu” güruhuna hitap eden çok az sayıda marka var. Bu markalardan da başarılı olanların sayısı, bir elin parmaklarını geçmiyor.

Biraz geriye gideceğiz, yaklaşık 10 yıl öncesine. 2006 yılında oyuncular için üretilen tek şeyin belki de 3D grafik kartları olduğu bir döneme. Tüplü monitörlerde oynanan oyunlar, yavaş yavaş turnuva haline dönüşen Counter-Strike, Starcraft ve diğerleri. Bu yıl, oyunculuk için pek çoğumuzun bilmediği, ancak tarihi bir öneme sahip bir yıl aslında. Tayvanlı anakart üreticisi ASUS, ilk defa bu yıl Crosshair isimli anakartını tanıtmış, kartın üzerinde ise “Republic of Gamers” isimli bir logo sunmuştu. Anakart üzerinde o dönemin oyuncularının istediği her şey mevcuttu. Böylece bir efsane de doğmuş oldu. ROG olarak bahsedeceğimiz bu efsane, her geçen yıl yepyeni ürünleri oyunculara sunmaya devam etti ve günümüze tüm oyuncuların hayalini kurduğu ürünleri üreten bir marka haline dönüştü. Anakarttan bugüne o kadar fazla ürün piyasa sundu ki bu marka, şöyle bir geçtiğimiz yılda çıkan ve gerçekten tüm oyuncuların hayranlık duyduğu ürünlere bir bakalım.

Ocak ayında dünyanın ilk sıvı soğutmalı oyuncu laptopu ROG GX700 piyasaya çıktı. Ardından şubat ayında 34 inç’lik kavisli ve G-SYNC özellikli ROG Swift PG348Q karşımızdaydı. Nisanda kablosuz ve tasarımıyla bizi bizden alan ROG Spatha Oyuncu Faresi’yle gönülleri fetheden marka, RGB dünyasına adım attığı ROG Strix GTX 1080 grafik kartını sundu piyasaya. Haziranda tanıttığı ve ROG’un 10. yılı şerefine üretilen Rampage V 10th Edition anakartı, X99 yonga seti için üretilen ve eleştirmenler tarafından ödül yağmuruna tutulan bir anakarttı. Kasım ayına kadar da birçok oyuncu ürünü piyasaya süren ASUS ROG, Claymore RGB mekanik oyuncu klavyesiyle de oyuncuların kalbini fethetmeye devam etti. Aralıkta tanıttığı ve Thunderbolt 3 özellikli laptopların harici ekran kartı kullanmasını sağlayan ROG XG Station 2 ile de bu alandaki liderliğini devam ettiriyor ROG.

Oyuncu laptopları, oyuncu masaüstü hazır PC’leri, oyuncu mini PC’leri, oyuncu anakartları, ekran kartları, oyuncu kulaklıkları, oyuncu mikrofonları, oyuncu klavyeleri, oyuncu fareleri, oyuncu mousepad’leri, oyuncu monitörleri, oyuncu ağ ürünleri, oyuncu çantaları ve daha birçok oyuncu ürünüyle Republic of Gamers, tam anlamıyla en iyi GAMING markası olmayı hak ediyor.

Her geçen sene yenilikçiliğe yeni bir anlam taşıyan Republic of Gamers, gerçekten de bir “Oyuncular Cumhuriyeti” olmayı başarıyor. Son dönemde ülkemizde de düzenlenen oyun turnuvaları, oyun fuarlarının yanı sıra, tanınmış eSpor takımları Dark Passage ve CREW’e de sponsor olan ASUS ROG, oyun endüstrisine de katkı sunmaya devam ediyor.

ASUS’un tecrübesi ve ileri AR-GE kapasitesiyle üretilen ROG ürünleri, oyuncuların aradığı performans, kararlılık ve tarzı sunuyor ve piyasanın lider gaming markası olmayı sürdürüyor.