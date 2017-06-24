ASUS ROG SWIFT PG258Q

Son dönemde artık profesyonel oyuncuların tercihi haline gelen 144Hz’lik tazeleme oranına sahip monitörler, yerini yavaş yavaş daha da üst seviyede tazeleme oranı sunan 240Hz’lik monitörlere bırakıyor. Bu monitörlerin ilk örneklerinden biri olan ROG SWIFT PG258Q ise, 240Hz’lik tazeleme oranını, NVIDIA’nın G-SYNC teknolojisiyle birleştiriyor.

240Hz’lik paneller ilk olarak 24.5” ve 27” olarak üretilmeye başlandı. Bunların arasında ise ilk üretime giren paneller 24.5”’likler oldu. Bu nedenden dolayı da PG258Q, 24.5” boyutunda bir oyuncu monitörü. 1920×1080 Full HD çözünürlük sunan monitör, 1m GTG tepki süresiyle geliyor. TN panele sahip olan model, doğal 240Hz tazeleme oranı, 30 – 240Hz arasında çalışan G-Sync modülünü de içinde barındırıyor.

Barındırdığı G-Sync modülü nedeniyle çok fazla girişi bulunmayan PG258Q, 1 adet 1.2a DisplayPort ve 1 adet HDMI 1.4 girişe sahip. VESA uyumlu olan monitör, bu sayede duvara da monte edilebiliyor. 2 adet USB 3.0 portu bulunan ürün, ASUS’un ROG ürünlerinde son dönemde gördüğümüz ROG logolu bir aydınlatmaya da sahip. Kulaklık girişiyle de kullanılabilen modelde NVIDIA 3D Vision desteği de yer alıyor.

Genel olarak ROG’un yeni nesil renkleri siyah ve bakır tonlarında olsa da, arka tarafta yer alan kırmızı ROG logosu da geçmişi hatırlatmıyor değil. Monitör dik döndürme, yükseklik ayarlamaları, eğme ve döndürme özeliklerine sahip ergonomik bir standa sahip. Böylece isterseniz portre modunda da görüntüleme sağlayarak, görüntü işleme konularında rahatça kullanabilmenize de imkan tanıyor.

Monitörün sağ arkasında yer alan küçük joystik ve dört adet tuş, hem menüde gezinmeyi hem de çeşitli özellikleri açıp kapamayı sağlıyor. Bu özellikler ise GamePlus kısayol tuşu, GameVisual teknolojisi olarak sıralanıyor. GamePlus kısayol tuşu ile ekrana bir nişangah koyabilir, zamanlayıcı ayarlayabilir veya oyunun ne kadar akıcı çalıştığını görmek için bir fps sayacı yerleştirebilirsiniz. GameVisual teknolojisi ise farklı içerikteki oyunlar için oluşturulmuş ön ayarlı görüntüleme modları sunuyor.

Kısacası ROG SWIFT PG258Q, 240Hz oyuncu monitörlerinin G-SYNC modülüne sahip ilk örneklerinden biri. TN panel teknolojisiyle herhangi bir probleminiz yoksa ve yüksek tazeleme oranlarıyla daha akıcı oyun oynamak istiyorsanız, bu ürün tam size göre. Ayrıca şıklığı da bilgisayarınıza ekstra bir hava katacak, bizden söylemesi.